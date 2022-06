Notícias Alta do diesel deve deixar frete até 7% mais caro Reajuste nos preços do combustível pode fazer com que produtos em geral fiquem mais caros no varejo, pressionando a inflação.

O reajuste de 14,26% no preço do óleo diesel, anunciado na última sexta-feira pela Petrobras, deve provocar uma onda de altas nos preços de vários produtos e impactar ainda mais a inflação. A estimativa da Federação Interestadual das empresas de Transporte de Cargas & Logística (Fenatac & Logística) é que o preço do frete suba até 7% no País. Como o custo do trans...