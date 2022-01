Notícias Ano começa com queda nas vendas em Goiânia Lojistas falam em redução de até 70% em relação a igual período de 2021; inflação, Covid e mais viagens são causas apontadas

Este ano não começou bem para boa parte do comércio lojista da capital. A reclamação generalizada é de que as vendas estão bem abaixo do registrado em janeiro de 2021 e que estão ocorrendo até demissões, ao invés da efetivação de temporários contratados para o último fim de ano. Entre os motivos, estão a pressão da inflação sobre os orçamentos, que reduziu o poder de co...