Notícias Antonio Chavaglia cobra autoridades por crédito rural na abertura da Tecnoshow Esta edição espera movimentar R$ 7 bilhões, conforme estimativa da organização, somente em negócios que devem ser fechados por lá

Durante a abertura da 19ª edição da Tecnoshow Comigo, nesta segunda-feira (4), em Rio Verde, o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), Antonio Chavaglia, cobrou as autoridades por medidas relacionadas ao crédito rural. “Nós temos ainda um problema, tínhamos o crédito agrícola, que era 36% com depósito à vista, ...