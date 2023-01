Notícias Ao menos 150 ônibus devem sair de Goiás para posse Apoiadores do presidente eleito falam sobre confiança no sistema de segurança e que ânimo para participar do evento supera o medo de violência

Na companhia de amigos e desconhecidos em ônibus de caravanas, no carro com a família e até sozinho de moto, os goianos se organizam para estar em Brasília neste domingo (1º) e acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será presidente da República pela terceira vez. Em meio a casos de vandalismo e tentativa de ataque terrorista no ...