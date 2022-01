Havia 7 anos que Goiânia não tinha chuvas dentro da média histórica (1981-2010): 1.663,5 milímetros (mm). Em 2021, o valor apurado foi de 2.002,5, quebrando uma série de resultados com défict. Os dados foram computados pelo Centro Meteorológico e Hidrológico de Goiás (Cimehgo).

Embora tenha a havido volume de precipitação no ano passado 22,7% maior do que a referência, de 2014 para 2020 é como se houvesse um déficit de 1.113 mm (veja quadro). A diferença é praticamente a mesma contabilizada na década de 2011 a 2020. Em termos numéricos, é o mesmo que ter um ano com chuvas apenas em janeiro e dezembro e todos os outros meses com estiagem. “É um ponto de atenção. Choveu mais no último ano, mas isto não repõe a diferença dos últimos anos, que tiveram um volume acumulado considerável”, considera o gerente do Cimehgo, André Amorim.

As consequências do déficit são muitas. Elas impactam desde o abastecimento público à agricultura. No último ano, mesmo com o volume total de chuvas tendo superávit em relação à média histórica, houve uma estiagem severa.

A situação implicou na aplicação de algumas medidas do Plano de Racionamento da Saneago. A vazão do Rio Meia Ponte beirou o gatilho para a aplicação de racionamento, no entanto, a capital não experimentou restrições na área urbana. Na zona rural, os produtores tiveram as outorgas reduzidas em até 50% antes do início do período chuvoso.

Na Região Metropolitana de Goiânia, Senador Canedo teve falta de água em muitos bairros, sobretudo os das regiões mais elevadas, e em dias recorrentes. Recentemente, a responsável local pelo serviço, a Sanesc, imprimiu ampliações na estrutura.

Diferente

Posse, no Nordeste goiano também teve chuvas acima da média histórica. Foram 1.657,1 mm para a cidade que tem como referência 1.439,5 mm: 15% a mais. Isto não se repetiu em outras cidades de regiões diferentes de Goiás.

Jataí, na Região Sudoeste, registrou no ano passado 23,6% a menos no volume de precipitação, somando 1.260,3 mm contra 1.648,9 da média histórica. A diferença foi ainda maior em Aragarças-divisa com Mato Grosso: -30,3%. A referência são 1.504 mm por ano, mas a cidade que já tem um volume inferior de chuvas ao de muitos municípios goianos somou apenas 1.048,3 mm.

As diferenças de volumes de chuvas abaixo ou acima das médias históricas são normais. Os meteorologistas dão nome a isto de variabilidade, embora alguns resultados se destaquem.

Um dos fatores importantes que contribuíram para mais chuvas, embora não em todas as regiões de Goiás, foi a atuação do fenômeno la niña, que consiste na diminuição da superfície das águas do Oceano Pacífico. De setembro a dezembro, todos os meses superaram a média histórica na capital. Isto se deveu à formação mais regular e forte de corredores de umidade. De modo geral, conforme a meteorologia, na região eles são formados pelo encontro da umidade que desce da Amazônia com frentes frias que avançam após partir do Sul do Brasil.

Amorim afirma que o maior volume de chuvas no fim do ano já era esperado. “Os prognósticos mostravam que havia chances de atuação da la niña e isto poderia resultar em mais precipitações”, explica.

A Região Sudoeste de Goiás, lembra o gerente do Cimehgo, já vinha registrando volumes abaixo da média histórica ao longo de 2021 e, inclusive, diz ele, isto aparece no Monitor de Secas, relatório consolidado pela Agência Nacional de Águas (ANA) para praticamente todo o País.

O fato de regiões terem comportamentos distintos em relação às chuvas, tem a ver, entre outros fatores, com o relevo, explica o gerente do Cimehgo. “O Nordeste goiano, por exemplo, é uma região que tem serras, então, isto influencia no deslocamento do vento, e por consequência na formação de chuvas”, pontua Amorim.