Após questionamento, Sefin adia licitação de venda da folha

A Prefeitura de Goiânia decidiu adiar a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores, depois que recebeu pedidos de esclarecimentos por parte de três empresas interessadas no processo. Programado para segunda-feira (8), o pregão presencial agora será realizado no dia 26 de novembro, de acordo com o que foi publicado ontem no Diário Oficial do Município (DOM)...