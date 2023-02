Notícias Aquisições e fusões crescem 73% em Goiás Relatório mostra que empresas goianas do agronegócio, tecnologia e energia se uniram para enfrentar concorrentes no mercado

O mercado goiano foi fortemente impactado por fusões e aquisições de empresas no ano passado, principalmente no agronegócio, que foi seguido pelos setores de tecnologia e energia, e serviços públicos. Um relatório produzido pela PwC Brasil mostra que foram registradas 26 transações em 2022, no maior volume da série histórica da pesquisa, iniciada em 2008. Segundo a organizaçã...