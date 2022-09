Notícias Armas mobilizam apoiadores de Bolsonaro no 7 de Setembro, diz especialista Autor de ‘Guerra Cultural e Retórica do Ódio’, José Cezar Castro Rocha chama atenção para tema do armamento em redes sociais

Em entrevista à jornalista Cileide Alves, no programa Chega pra Cá, do POPULAR, José Cezar Castro Rocha, estudioso das guerras culturais e autor do livro ‘Guerra Cultural e Retórica do Ódio’, chamou a atenção para a concentração das conversas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no tema do armamento. Ele, que participa de três grupos de WhatsApp que reúnem...