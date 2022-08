Notícias Assembleia aprova texto que veta ‘ideologia de gênero’ nas escolas Aprovado em definitivo, projeto diz que instituições de ensino públicas e privadas não podem aplicar conteúdos relacionados a ‘gênero’ ou ‘orientação sexual’

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta quarta-feira (24), em segunda votação, projeto de lei que proíbe ensino de “ideologia de gênero” em escolas públicas e particulares. O texto foi aprovado com parecer contrário do Conselho Estadual de Educação (CEE) e em votação simbólica, modalidade em que o deputado não precisa registrar voto no painel eletrônico. Nen...