Notícias Atividade parlamentar suspensa esvazia Alego Reportagem do POPULAR visitou a Casa nesta quinta-feira (22) e encontrou dois gabinetes fechados; movimentação de servidores é tímida se comparada com dia normal de sessão

O regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás prevê que os deputados estaduais devem se reunir em sessões ordinárias realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, com exceção de recessos marcados em julho (o mês inteiro) e no fim do ano (dois meses). Nesta quinta-feira (22), os corredores da Casa estavam praticamente vazios, sem a movimentação típica de dia d...