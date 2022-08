Notícias Baldy se lança ao Senado, em evento com Ciro Nogueira

O presidente do Progressistas goiano, Alexandre Baldy, confirmou sua candidatura a senador de Goiás na convenção estadual do partido, realizada nesta sexta-feira (5). Ele chegou à convenção acompanhado do ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, que reforçou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB) e do presidente Jair Bolsonaro ...