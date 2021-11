Notícias Bruno Diniz afirma que vai relatar LOA “sem imediatismo” Também relator da revisão do Código Tributário Municipal, vereador inicia análise de proposta que prevê R$ 6,7 bi em receita e despesa para 2022

O vereador Bruno Diniz (PRTB) foi definido o relator do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), de Goiânia, para o exercício de 2022. O parlamentar também relatou a revisão do Código Tributário Municipal (CTM). A escolha do relator foi feita ontem de manhã pelo presidente da Comissão Mista, da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Cabo Senna (Patriota).O projeto chegou à C...