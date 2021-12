O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça agradeceu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), pelo papel desempenhado no processo que levou à aprovação de seu nome para integrar a Corte. O democrata confirmou que interferiu e ainda disse, ao elogiar Mendonça, que valeu a pena.

A fala do ministro, que revelou essa articulação até então desconhecida, foi feita durante um culto de ação de graças, realizado na Igreja Apostólica Fonte da Vida, neste domingo (19). A cerimônia, que coincidiu com o culto da família, celebrava a nomeação de Mendonça, que é pastor evangélico da Igreja Presbiteriana Esperança, para o STF.

Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Corte e esperou cinco meses entre a indicação e a realização de sua sabatina no Senado. Pastor, ele é considerado o ministro “terrivelmente evangélico” que Bolsonaro disse em 2019, também em Goiânia, que o STF precisava.

Daí a comemoração efusiva dos evangélicos, quando seu nome foi aprovado, na sabatina realizada no dia 1º de dezembro, para substituir o ministro Marco Aurélio de Mello, que se aposentou. A posse foi realizada na quinta-feira (16). Goiânia foi a primeira cidade, depois de Brasília, a receber o ministro desde a sua posse.

Mendonça foi convidado pelo apóstolo César Augusto, líder da Igreja Fonte da Vida. Durante o evento, Augusto contou que ligava todos os dias para o senador Vanderlan Cardoso (PSD), durante o período em que esperavam pela sabatina do ex-advogado-geral da União. Segundo o apóstolo, Mendonça também o cobrava: “Ele falava para mim ‘já ligou para o Vanderlan?”.

Augusto ainda agradeceu o presidente da República. “O senhor cumpriu uma promessa”, disse, referindo-se a Bolsonaro. O apóstolo também disse que Mendonça deve atuar no Supremo com imparcialidade. “As diferenças serão respeitadas, eu tenho absoluta convicção disso, e a justiça será feita diante de Deus e do povo.”

Discurso

O ministro não quis dar entrevista à imprensa e falou por mais de 30 minutos durante o culto. Durante o discurso, disse que pensava que um posto no STF era algo inalcançável. “Eu dizia aos meus filhos: ‘isso aqui nunca foi um sonho’. Não que não se pudesse sonhar. Mas era tão inalcançável que você não é nem capaz de sonhar. Seria a mesma coisa, eu disse aos filhos, que hoje eu dissesse: ‘um dia vamos morar na Lua.”

Ele também focou o discurso em agradecimentos a Deus e aos políticos presentes por sua nomeação no STF. Caiado foi o primeiro citado por Mendonça. “O governador Ronaldo Caiado me ajudou nessa caminhada, foi muito importante, fez algumas conversas que foram fundamentais nesse processo”, disse.

Caiado confirmou que agiu em prol da aprovação de Mendonça, mas não falou quais foram as tais conversas citadas pelo ministro.

A sabatina que demorou cinco meses para ser realizada era impedida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), correligionário do governador, que se recusava a convocá-la.

“Trata-se de um assunto entre o ministro e eu, com articulações entre colegas nossos no Senado. Mas são assuntos que devem ser preservados entre nós”, disse o governador, que depois citou a participação de Mendonça, quando era advogado-geral da União, no processo de ingresso de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

“Goiás se beneficiou do prestígio e da credibilidade moral quando ele era representante da Advocacia-Geral da União. Naquela época, quando comecei a discussão do RRF, foi o parecer e a posição dele diante ao Supremo Tribunal Federal que tanto me ajudaram para que nós renegociássemos a dívida”, relembrou.

Caiado ainda elogiou o discurso de Mendonça. “Todos que estavam presentes devem ter visto o quanto valeu a pena pedir por ele, interferir por ele, porque eu acho que poucas pessoas já assistiram a um pronunciamento tão lindo quanto foi o dele hoje”, acrescentou.

Mendonça também disse em seu discurso que ajudou Goiás na época em que foi AGU e quando foi ministro da Justiça. “E certamente terei a mesma sensibilidade de ouvir o povo goiano nas demandas que estiverem sob minha alçada no Supremo Tribunal Federal.”

Além de Vanderlan e Caiado, também estavam presentes os deputados federais Delegado Waldir (PSL) e João Campos (Republicanos), ambos cotados para disputar o Senado em 2022 na chapa do governador. Além deles, o deputado estadual Delegado Eduardo Prado (DC) e o vereador de Goiânia Gian Said (MDB) foram prestigiar a visita do ministro. O último aproveitou para entregar o título de cidadão goianiense, aprovado na Câmara de Goiânia, a Mendonça.

Filho do apóstolo César Augusto, o ex-deputado federal Fábio Sousa também participou da cerimônia. Seu pai aproveitou para dizer que esperava ver o filho de volta à Câmara dos Deputados em 2023. Já o desembargador Gutemberg Isaac Pinto representou o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) no evento.

Mendonça passou o dia em Goiânia neste domingo (19) e, à noite, participou de outro culto, mas na Assembleia de Deus de Campinas, que tem como presidente o bispo Oídes do Carmo, irmão do senador Luiz do Carmo (MDB).