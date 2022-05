Notícias Campus Party Goiás volta ao formato presencial este ano A 2ª edição do evento no estado, prevista para junho, espera receber 70 mil pessoas na Open Campus, 5 mil campuseiros e terá 1,5 mil barracas na arena

A Campus Party Brasil anunciou sua segunda edição em Goiás, que será realizada entre os dias 15 e 19 de junho, no Passeio das Águas Shopping: a Campus Party Goiás 2 (CPGoiás2). O evento, que contará com o apoio do governo do estado, este ano volta a receber os chamados campuseiros presencialmente, mas será realizado em formato figital (físico + digital), co...