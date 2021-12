Não teria como ser diferente: a disparada da inflação este ano se refletiu nos preços dos itens da cesta de Natal. Mas, além dos preços mais altos, alguns produtos podem até faltar nos últimos dias que antecedem as festas, por isso é bom antecipar as compras.

Isso porque varejistas tiveram mais dificuldade para comprar alguns artigos mais consumidos nas festas de fim de ano por conta da escassez e da alta de insumos no mercado mundial. Os artigos importados também enfrentaram dificuldades logísticas e custos mais altos para importação, ainda reflexo da pandemia do coronavírus.

Entre os produtos importados, apesar dos valores médios em dólar não terem subido muito, na conversão para o real os preços aumentaram por conta da alta na cotação da moeda, afetando produtos como bacalhau, vinhos e castanhas. Mas muitos produtos nacionais também tiveram o impacto da alta de custos na pandemia.

O Procon Goiás visitou nove supermercados, entre os dias 7 e 13 de dezembro, e registrou aumentos médios de 30% nos preços do peru e do panetone em relação ao ano passado. A uva passa e o pêssego subiram quase 37%.

“Os preços foram subindo aos poucos ao longo do ano. No final, além do aumento acumulado, ainda tivemos o problema da escassez. Muitos produtos não vieram para o Brasil, como panetones, geleias e vinhos europeus”, conta Tarik Mikhayel, do Empório Sírio Libanês.

As importadoras reduziram o portfólio de produtos por conta dos aumentos, além de dificuldades logísticas, como a falta de contêineres para transporte. Com a queda no poder de compra da população, fazer estoque também ficou mais arriscado.

“Compramos o que o mercado disponibilizou, pois estava mais difícil achar alguns produtos”, informa. Como a oferta de alguns itens estava um pouco menor, quando eles acabarem não haverá mais como fazer a reposição.

De qualquer forma, ele acredita que o brasileiro faz questão de manter a tradição do Natal e, para amenizar o impacto de algum reajuste ou a escassez de um item, a saída é reduzir um pouco as compras ou substituir um produto por outro. “Com a experiência que tem com inflação, o brasileiro se reinventa nesta hora, trocando por um item equivalente”.

Perecíveis

Leonardo Trindade, do Empório Pompeia, concorda que os produtos importados, como os vinhos, foram acumulando altas ao longo do ano por conta da cotação do dólar. Agora, os preços estão entre 40% e 50% maiores que no mesmo período do ano passado.

Mas, segundo ele, o maior impacto mesmo acontece sobre os preços dos produtos perecíveis vendidos na Ceasa, nestes dias que antecedem o Natal. “Produtos como tomate, uvas e morangos costumam até dobrar de preço nestes últimos dias, depois voltam a cair”, observa.

Para Stephanie Barros, do Empório Flamboyant, quase tudo está mais caro por conta do processo inflacionário ao longo do ano e do impacto da cotação do dólar. Por isso, ela acredita que, este ano, os produtos natalinos estão, em média, 30% mais caros que no Natal do ano passado.

“As frutas estão um pouco mais escassas, mas ainda estamos achando tudo para comprar”, conta. Segundo ela, muitos clientes reclamam dos valores praticados, mas sempre acabam levando os produtos que querem porque ninguém abre mão de uma boa ceia.

A pesquisa do Procon Goiás também revelou que a diferença entre o maior e o menor preço praticados chegou aos 380%, caso da nectarina nacional. O espumante Salton mostrou uma variação de 269%.