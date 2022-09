Notícias Com crítica do governador do DF, projeto de transporte coletivo no Entorno vai para Assembleia Proposta é que Goiás integre um consórcio de transporte a ser criado, do qual DF e União também farão parte; secretário classificou fala de Ibaneis como mal-entendido

Representante de Goiás no diálogo com o Distrito Federal e União sobre o transporte coletivo na região do Entorno, o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, minimizou, nesta quarta-feira (31), a recente crítica do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), contra Ronaldo Caiado (UB). O emedebista disse, na terça-feira (30), que o posicionamento contrário de Ca...