Notícias Com PSB, PT confirma Wolmir Amado ao governo de Goiás Ex-reitor da PUC Goiás tem como vice o advogado Fernando Tibúrcio, em aliança que repete a dobradinha partidária na disputa ao Planalto, após se cogitar frente ampla no Estado

O PT e o PSB goianos fecharam o último dia das convenções partidárias com a consolidação de uma aliança que repete a dobradinha nacional dos partidos, com as candidaturas do ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado (PT), para governador e do advogado Fernando Tibúrcio (PSB) para vice-governador. Nacionalmente, as siglas se uniram na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lul...