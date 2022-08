Notícias Coworkings ganham os shoppings Escritórios que podem ser compartilhados por empresas e profissionais dividem espaço com as lojas nos centros de compra

Os escritórios compartilhados entre empresas e profissionais de vários segmentos, chamados coworkings, ganharam força com a expansão do trabalho híbrido e chegaram a shoppings centers de Goiânia. Alguns ocupam espaços menores e foram construídos pelos próprios centros de compras para agradar e atrair mais clientes, que os utilizam gratuitamente. Mas, no início de 202...