Cristiana Lôbo, uma jornalista de boas fontes

Hélio Rocha Jornalista Duas colegas de Cristiana Lôbo do curso de jornalismo na UFG tinham com ela uma ligação muito forte, Cristina Veiga Costa Campos, hoje em São Paulo, e Mariângela Berquó, há anos em Paris. Cristiana começou a trabalhar ainda em Goiânia, na extinta Folha de Goyaz, e depois foi para Brasília, onde atuaria no Globo e no Estado de S. Paulo...