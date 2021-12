Notícias Cronograma prevê 13 dias para discussão sobre Plano Diretor de Goiânia Em resposta às críticas sobre a tramitação rápida do projeto de lei, o presidente da Comissão Mista, Cabo Senna (Patriota), diz que ‘todos os vereadores sabem o que querem’

Ao definir 13 dias para a discussão do projeto de lei complementar do Plano Diretor na Comissão Mista da Câmara de Goiânia, o presidente do colegiado, vereador Cabo Senna (Patriota), disse que “todos os vereadores já sabem o que querem” e rebateu as críticas de tramitação rápida. Depois da leitura do projeto no plenário da Casa na manhã desta terça-feira (7), Ca...