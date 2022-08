Notícias Deputados da base tendem a pulverizar apoio ao Senado Desistência do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSD), de disputar pleito contribuiu para o cenário; há, inclusive, proximidade de governistas com candidatos da oposição

Os deputados estaduais governistas devem distribuir apoio a diferentes candidatos ao Senado no início da campanha deste ano. Além dos nomes que estão na base de Ronaldo Caiado (UB) – Alexandre Baldy (PP), Delegado Waldir (UB) e Vilmar Rocha (PSD) -, há proximidade e diálogo com candidatos da oposição, como João Campos (Republicanos) e Wilder Morais (PL). O recuo do president...