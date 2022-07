Notícias Dirigente petista é ouvido em processo contra policial militar MP-GO denunciou tenente por constranger Arquidones Bites “mediante grave ameaça” em prisão por causa de crítica a Bolsonaro

Preso em maio de 2021 por usar uma faixa com crítica a Jair Bolsonaro (PL) em seu carro, o professor e secretário estadual de Movimento Popular do PT goiano, Arquidones Bites, prestou depoimento nesta quarta-feira (20). A audiência foi realizada no âmbito do processo contra o tenente da Polícia Militar Marlon Jorge Albuquerque, denunciado pelo Ministério Público de Goiá...