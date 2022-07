Notícias Disputa isolada ao Senado limita escolha de suplente Candidato a senador de partido em coligação para governo com mais de um postulante só vai poder articular suplência com nome da mesma sigla; impasse causa impacto na chapa governista

As candidaturas isoladas ao Senado em uma coligação podem limitar as opções de escolha de suplentes para os pré-candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a possibilidade dos partidos coligados para governador lançarem candidaturas individuais para senador, o que faz com que eles só possam ter correligionários na suplência. Isso já começa a impactar nas ...