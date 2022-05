Notícias Eleitores abaixo de 18 anos já são 69% a mais que em 2020 em Goiás Número chega a 55.448, frente aos 32.841 nessa faixa etária que se registraram naquele ano; prazo para tirar título se encerra nesta quarta-feira, 4

A dois dias do fim do prazo para tirar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) já conta com mais inscrições de jovens de 16 e 17 anos do que em 2020. A diferença é de 68,8%. Na eleição municipal, em Goiás, 32.841 pessoas nessa faixa etária fizeram o registro, enquanto que em 2022 o número já chega a 55.4...