Notícias Em 2025, IPTU deve ter aumento de até 10% mais inflação Novo limite para cobrança do imposto é discutido em grupo de trabalho; texto deve chegar à Câmara de Goiânia nesta semana

O projeto de revisão do Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia deve prever limite de 10% mais inflação para o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a partir de 2025. Na lei vigente, a trava é de 45%. O assunto é um dos discutidos pela Comissão Permanente de Revisão e Simplificação da legislação tributária da capital. No grupo de trabalho, també...