Notícias Em entrevista ao POPULAR, André Mendonça diz ser "grato ao presidente e submisso à Constituição" Ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça diz que meses que separaram indicação de seu nome ao STF e sabatina foram de “muitas dificuldades, persistência e resiliência”

Com o aval do Senado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça disse, em entrevista ao POPULAR, que é grato ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas este sentimento é conciliado à “submissão irrestrita à Constituição da República”. Mendonça ressaltou que os quatro meses que separaram a indicação de seu nome ao STF e a sabatina desta quarta (...