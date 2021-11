Notícias Em outubro, Goiânia teve maior inflação desde 2003 Capital goiana lidera entre as demais em reajustes; grandes vilões são preços de combustíveis, energia elétrica e transporte por aplicativos

O orçamento do goianiense é cada vez mais pressionado por contínuos reajustes nos preços de produtos e serviços. Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, subiu mais 1,53%, a maior alta entre as capitais pesquisadas e o maior índice já registrado desde fevereiro de 2003. Os grandes vilões da inflação no último mês foram o...