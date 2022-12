Notícias Em recuperação de cirurgia, Caiado mantém despachos Mesmo após governador ser submetido a “ponte de safena”, expectativa de auxiliares é de reuniões na próxima semana, ainda em internação

O governador Ronaldo Caiado (UB), 73 anos, foi submetido, na manhã desta quinta-feira (8), a uma cirurgia no coração, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Boletim médico divulgado pela instituição informou que o chefe do Executivo passa bem, mas deve continuar internado em recuperação nos próximos dias. No início da noite, ele já havia saído da Unidade de Terapia Inte...