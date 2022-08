Notícias Empresa em nome de goiana de 21 anos já teve contratos com 8 órgãos do governo federal Com contrato de R$ 61,7 milhões com a Codevasf, a Imperiong foi fundada há dois anos e está registrada em nome de uma jovem de 21 anos, que se apresenta no LinkedIn como vendedora de calçados

A Imperiong Comércio de Máquinas, Equipamentos e Serviços Eireli já recebeu pagamentos de oito órgãos do governo federal entre setembro de 2021 e julho de 2022. Trata-se da empresa goiana que conseguiu contrato de R$ 61,7 milhões com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Como revelado pelo jornal O Globo, a empresa está no...