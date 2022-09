Notícias Enel manterá atuação até que Equatorial assuma concessão Negócio, que envolve contrato da ordem de R$ 7,3 bilhões, terá de passar por aprovação da Aneel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

A Enel Goiás afirma que vai manter os serviços de manutenção e seus planos anuais de investimento na rede de distribuição de energia do Estado até que a Equatorial assuma a concessão do serviço. O objetivo é fazer com que o consumidor não sinta nenhuma descontinuidade no fornecimento durante a transição entre as duas empresas, após a venda da Celg-D. A Equatorial deve a...