Notícias Enel não cumpre prazo para ligação de energia, dizem construtoras Prédio no Setor Marista já registra atraso de um ano; Ademi-GO faz alerta em cenário com mais de 20 empreendimentos a serem entregues

Três empreendimentos imobiliários localizados nos setores Oeste, Marista e Bueno, em Goiânia, foram finalizados neste ano e ainda não têm energia elétrica. O mesmo ocorreu com outro imóvel do Setor Aeroporto no ano passado. Em um cenário em que cerca de 20 novos empreendimentos estão na fase final, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) di...