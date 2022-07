Notícias Entidades apoiam pequenos que buscam exportar

O empresário Eduardo Scodro já exporta, há seis anos, sua produção de molhos de pimenta Mendez e outros itens para os Estados Unidos e países da União Europeia. “Os produtos que vendemos com mais regularidade são os molhos de pimenta tradicional e defumado, que até ganhou um concurso nos Estados Unidos de melhor molho de pimenta defumado do mundo em 2019”, lembra.Ele co...