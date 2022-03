Notícias Estado e servidores chegam a acordo por reajuste de 10,16% Projeto de lei com a correção referente a 2021 foi encaminhado pelo governo à Assembleia nesta terça-feira (8), com o primeiro pagamento previsto para a folha de março

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) encaminhou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta terça-feira (8), o projeto de lei que concede a data-base de 10,16% para os servidores do Executivo, com o primeiro pagamento previsto para a folha de março. A medida foi tomada após acordo com as entidades sindicais, que, depois de uma manhã de assembleia, aceitaram a pro...