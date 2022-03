Notícias Expansão considera a oferta de água

Goiás mais que dobrou sua área irrigada entre 2006 e 2019, de 298 para 670 hectares. Para o coordenador de Estudos Setoriais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Thiago Fontenelle, que trabalhou na produção do Atlas Irrigação, a atratividade do sistema está no retorno que ele proporciona em termos de produtividade e competitividade. O acesso aos eq...