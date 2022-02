Notícias Filha lembra trajetória pioneira de Berenice Artiaga

Berenice Artiaga é uma das mulheres que marcam o início da presença feminina na política goiana, por ser a primeira deputada estadual eleita, em 1950. Ela foi incluída na chapa do PSD, após o assassinato do seu esposo, Getulino Artiaga, em Nova Aurora.Indiara Artiaga, filha de Berenice, lembra que, apesar do momento trágico para a família, a mãe aceitou o desafio. ...