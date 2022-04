Notícias Gasto com magistrados no TJ-GO é maior que o de SC Com 682 ativos e inativos, folha do TJ-SC de março é de R$ 49 mi; por aqui, são 653 e R$ 57 mi; Estado é usado para justificar criação de vagas de desembargador

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) gastou R$ 57 milhões com a folha de pagamento de 653 magistrados ativos e inativos em março deste ano. Ao divulgar a proposta de reestruturação, com aumento na quantidade de cadeiras para desembargadores de 52 para 78, a instituição argumentou que, para elaborar o material, fez comparação com o tribunal de Santa Catarina (...