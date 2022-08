Notícias Goiás busca como compensar com União perdas com ICMS Como a dívida do estado já está suspensa, a Secretaria da Economia diz estudar outros meios de compensação para tributo reduzido

A equipe econômica do governo de Goiás estuda as possibilidades de compensação das perdas de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que alguns estados fossem compensados por meio da suspensão da dívida com a União. Como Goiás já está com a dívida suspensa, teria...