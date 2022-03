Notícias Goiás deve ganhar mais 400 mil hectares irrigados até 2040 Projeção se baseia na disponibilidade de recursos hídricos e no potencial do Estado, onde a irrigação cresceu mais de 477% desde 1996

FerramentaA irrigação se tornou uma ferramenta essencial para garantir as safras numa região com estações climáticas bem definidas, como o Centro-Oeste, que tem secas acentuadas no inverno. No município de Cristalina, que tem o maior perímetro irrigado por pivô central da América Latina, nasceu a Associação de Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo). O diretor execut...