Notícias Goiás pode se tornar hub de distribuição do comércio eletrônico Estado precisa mudar política de incentivos fiscais para incluir o setor nos benefícios do programa ProGoiás; empresários articulam alterações com governo

A pandemia aumentou a busca pelo comércio eletrônico, acelerou a logística de entregas e Goiás pode se tornar um grande protagonista nacional na distribuição de produtos adquiridos pelo e-commerce. Para isso, empresários goianos articulam com o governo estadual a possibilidade de alterações na atual política de incentivos fiscais do Estado, prevista no programa ProGoiás,...