Notícias Governo prevê mais R$ 37,6 milhões para os programas sociais

O governo de Goiás vai abrir crédito especial de R$ 37,6 milhões no orçamento estadual à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), com o objetivo de arcar com a despesa de programas sociais que serão lançados neste ano, mas não estavam previstos quando os gastos da pasta foram planejados inicialmente. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, irá à Asse...