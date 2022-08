Notícias Josep Piqué colabora para ecossistema de inovação Consultor terá série de reuniões com setor produtivo, academia e gestores públicos de Goiás para criar estratégia inovadora

“Há duas formas de mudar. Mudar pela necessidade ou mudar por oportunidade. Se temos que escrever o futuro, temos que escrever a nós mesmos. Se não, outros nos escreverão.” A frase é do espanhol Josep Piqué, líder internacional quando o tema é inovação, e que está em Goiânia para uma série de reuniões com gestores públicos, membros do setor produtivo e comando de univ...