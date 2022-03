Notícias Lojistas já cancelam pedidos de máscaras em Goiânia Após decreto que desobriga uso do equipamento de proteção em locais abertos, revendedores reduzem estoques prevendo queda nas vendas

A liberação do uso obrigatório de máscaras de proteção contra Covid-19 em locais abertos de Goiânia, de acordo com decreto publicado pela Prefeitura na tarde desta quinta-feira (17) deve esfriar ainda mais o comércio do acessório. Como a procura já vinha registrando quedas nos últimos meses, muitos distribuidores e revendedores resolveram cancelar pedidos para reduzir os es...