Notícias Luiz do Carmo vai cuidar de núcleo evangélico da campanha de Caiado Convite oficial deve ser feito ao senador pelo próprio governador nesta sexta-feira (12); estratégia busca estruturar a campanha em diferentes segmentos

O senador Luiz do Carmo (PSC) deve ser convidado nesta sexta-feira (12) para ser coordenador do núcleo evangélico da campanha à reeleição de Ronaldo Caiado (UB). Carmo chegou a lançar sua pré-candidatura ao Senado, mas desistiu do projeto diante de dificuldades para fazer alianças.O parlamentar é evangélico e irmão do bispo Oídes do Carmo, presidente da Convenção Est...