Notícias Mais de 800 bares e restaurantes são abertos em Goiânia Empresários e investidores responsáveis por este verdadeiro boom no segmento estavam certos, pois suas casas estão sempre cheias

As dificuldades geradas pelas medidas de distanciamento social, que obrigaram muitas atividades a fechar as portas para o atendimento presencial por vários meses em 2020, afetaram diretamente o segmento de bares e restaurantes. Muitos empresários não aguentaram e acabaram fechando as portas definitivamente. Mesmo assim, a Junta Comercial do Estado (Juceg) registrou a abe...