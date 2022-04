Notícias Mesmo com a safra, preço do etanol sobe O início da moagem de cana nas usinas goianas ainda não interrompeu a escalada de reajustes e a oferta está reduzida

O preço do litro do etanol voltou a subir ontem nas bombas dos postos de Goiânia, mesmo com o aumento da moagem de cana de açúcar, no início da safra 2022-2023. Ontem, o litro do combustível já podia ser encontrado por até R$ 5,67 na capital. Na semana passada, o preço nas usinas goianas subiu 10% em relação à semana anterior. Os postos de combustíveis informam que a oferta...