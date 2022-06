Notícias Negócios inovadores são destaque na Campus Party Goiás Startups de sucesso são apresentadas como exemplos para incentivar a criação de soluções tecnológicas e lucrativas

A Campus Party, maior experiência de tecnologia e inovação do mundo, que termina neste domingo (19), no Passeio das Águas Shopping, reúne as mentes que planejam ou já vivenciam de perto o futuro regido por inteligência artificial, robótica, metaverso, algorítimos e jogos eletrônicos cada vez mais realistas. Mas o espaço também já é conhecido por apresentar o trabalho...