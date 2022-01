Notícias O Bolsonarismo em xeque nas urnas Cientistas políticos analisam os reveses da ala ideológica do governo Jair Bolsonaro; série de fatos minam a popularidade do presidente e seu projeto de reeleição, dizem os especialistas

A morte na segunda-feira (24) do escritor Olavo de Carvalho, considerado guru bolsonarista, causou abalo na chamada ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro (PL) e se soma a uma série de fatos que minam a popularidade do presidente e seu projeto de reeleição. Cresce a dissidência de antigos aliados, como o ex-ministro da Justiça, agora adversário na corrida presidenc...