Notícias O POPULAR vence 15º Prêmio Fieg de Comunicação em duas categorias A repórter Lucia Monteiro foi a primeira colocada e a repórter Katherine Alexandria conquistou o segundo lugar.

O POPULAR foi o grande vencedor do 15º Prêmio Fieg de Comunicação, que este ano comemorou os 70 anos da entidade maior representativa do setor industrial goiano. Com o tema “Fieg 70 Anos Fazendo o Bem e Formando Campeões”, o prêmio teve 29 trabalhos concorrendo nas categorias Webjornalismo, Fotojornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Jornalismo Impresso. A repórter Lu...