Paço engorda licitação da folha de pagamento com o GoiâniaPrev

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) terá de direcionar 30% de seu patrimônio líquido para aplicações financeiras no banco que vencer a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores municipais. É o que prevê o edital publicado na terça-feira (16), depois de uma revisão e prorrogação do processo licitatório. Especialistas ouvido...