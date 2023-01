Notícias Pendências travam repasses federais para 16 cidades goianas Municípios goianos estão com “nome sujo” no Cauc e não podem receber transferências voluntárias da União; 36 prefeituras possuem alguma irregularidade previdenciária

Em Goiás, 16 municípios com mais de 50 mil habitantes têm pendências no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) e estão atualmente impedidos de receber transferências voluntárias de recursos da União. Quando estão nesta lista, as cidades ficam sem repasses, por exemplo, de recursos discricionários dos ministérios que podem ser indicados p...